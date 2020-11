Bosio e Pan candidati sindaci. Solamente una suggestione?

CREMONA (22 novembre 2020) - Di sicuro, oggi sono impegnati fianco a fianco sullo stesso lato della barricata, lì dove si lotta per sconfiggere un nemico comune, quel virus che continua a seminare paura e a mietere vittime.

Ma domani, chissà, potrebbero ritrovarsi avversari in un campo di battaglia di ben altro genere: quello della politica.

Angelo Pan e Giancarlo Bosio, due dei medici simbolo della resistenza cremonese al Covid-19, da mesi punti di riferimento non solo delle loro equipe ma anche della comunità e delle istituzioni per il loro essere sempre in prima linea anche dal punto di vista della comunicazione, sembrano poter essere tra i papabili al ruolo di candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative, in programma nel 2024. Chiaro, è presto: molto può cambiare, dentro e fuori i partiti; e tante sono le tessere che dovrebbero incastrarsi al posto giusto per completare il puzzle che qualcuno vorrebbe comporre. Ma vanno in quella direzione i sussurri degli ultimi giorni: rumors, nulla di più; ma sempre più insistenti.

Il nome del primario di Malattie infettive ha iniziato a circolare sottotraccia negli ambienti del Partito democratico, mentre quello della storica guida di Pneumologia – in pensione da pochi giorni, ma pronto a rientrare in servizio già oggi come libero professionista – risulta gradito tra le schiere di Forza Italia, partito per il quale era già sceso in campo all’ultima tornata elettorale, incassando 15 preferenze a sostegno della candidatura di Carlo Malvezzi. I due diretti interessati, ovviamente, ora smentiscono l’ipotesi con ragioni pressoché identiche. Lasciando però la porta aperta in prospettiva.

