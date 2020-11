Vaccino anti-influenzale. Per i bimbi c’è quello spray

CREMONA (23 novembre 2020) - Parte oggi la campagna di vaccinazione anti-influenza stagionale per i bambini dai 2 ai 6 anni. E anche a Cremona sarà utilizzato lo spray nasale anziché la tanto odiata iniezione. È la novità di quest’anno: dopo Stati Uniti e Gran Bretagna, la Lombardia è la prima regione in Italia ad avere introdotto la nuova modalità per i più piccoli. Bastano due spruzzi, uno per narice, e il gioco è fatto. Senza più paura e pianti che accompagnano l’appuntamento tanto temuto dai piccoli. «In base a quanto stabilito da Aifa, in Italia lo spray è utilizzabile solo per la fascia di età compresa tra i 6 e i 18 anni, naturalmente ad esclusione di controindicazioni accertate, in presenza di malattie croniche come l’asma in forma grave – spiega la dottoressa Antonella Laiolo responsabile del servizio vaccinazioni di Asst Cremona – . Dai 6 ai 23 mesi si proseguirà invece con la solita inoculazione. Per questi bambini abbiamo già iniziato l’attività dal 16 novembre». Da oggi invece toccherà a quelli più grandi, per i quali è previsto l’utilizzo dello spray. Quest’anno l’emergenza sanitaria ha reso indispensabile rafforzare la capacità di reazione del sistema sanitario. La vaccinazione antinfluenzale è un alleato fondamentale soprattutto per le persone ad alto rischio, sia per la tutela della loro salute, sia per arrivare rapidamente a diagnosi differenziali, separando cioè i casi sospetti Covid da forme influenzali i cui sintomi sono molto simili. Per questi motivi il Ministero della Salute ha consigliato la vaccinazione anche nei bambini tra 6 mesi e 6 anni, che sono i soggetti più esposti e possibili veicoli di contagio tra gli anziani.

