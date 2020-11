Lecco - Pergolettese diretta ore 15

CREMA (22 novembre 2020) - Inizia a Lecco la nuova avventura di Luciano De Paola alla guida della Pergolettese. Un impegno subito tosto attende il sostituto di Matteo Contini, contro una squadra costruita per vincere il campionato. In tre soli allenamenti, il neo trainer cannibale non ha potuto incidere sul piano tattico, ragion per cui al momento l’impatto potrà essere valutato soltanto sul piano motivazionale. I gialloblù arrivano a questo incontro dopo dieci giorni di stop, dovuti al rinvio del match contro la Juventus Under 23. Il periodo sarebbe dovuto servire per recuperare i tanti giocatori assenti nelle file cremasche. Così invece non è stato e, anzi, la situazione è addirittura peggiorata. All’appello mancheranno infatti gli infortunati Ceccarelli, Duca e Scarpelli, lo squalificato Ciccone e il centrocampista Ferrari, in isolamento precazionale per un caso di positività al Covid in ambito familiare. Out anche il giovane Tosi, appena rientrato in gruppo. Bortoluz e Palermo, dei quali si erano perse le tracce (4 presenze il primo, uno spezzone il secondo), andranno in panchina, ma le loro condizioni sono ancora imperfette.

