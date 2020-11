Guido Lombardi nuovo direttore responsabile di Cremona 1

CREMONA (19 novembre 2020) - "Il Gruppo Arvedi comunica che, a decorrere da domani 20 novembre, il dottor Guido Lombardi sarà il nuovo direttore responsabile dell’emittente televisiva Cremona 1". Lombardi, 39 anni, giornalista professionista dal 2008, nel corso della carriera ha lavorato per diverse testate e, in particolare, per il Giornale di Brescia dove ha ricoperto l'incarico di caposervizio all'economia, alla cronaca politica e allo sport. "L'editore esprime un augurio di buon lavoro al dottor Lombardi - come si legge nel comunicato ufficiale - e ringrazia il direttore uscente Mario Silla per il lavoro svolto in questi anni con forte impegno e professionalità". Il nuovo direttore dell'emittente tv nel 2017 ha aperto una sua agenzia di comunicazione e nel 2019 ha avviato una collaborazione con il quotidiano La Provincia di Como, sua città natale.

