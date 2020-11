Covid, 227 nuovi casi e 2 decessi in provincia di Cremona

CREMONA (19 novembre 2020) - Sono 227 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Cremona. Due i decessi.

IN LOMBARDIA

Diminuisce il numero dei ricoverati negli ospedali lombardi (-32), i tamponi effettuati sono 37.595 e 7.453 i nuovi positivi (19,8%). I guariti/dimessi sono 3.791. “Oggi, per la prima volta dal dall’inizio della nuova ondata – commenta il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana – il totale dei ricoveri in Lombardia ha un segno negativo (-32). Un nuovo piccolo segnale di miglioramento. Potrebbe essere un dato isolato o – prosegue il governatore – l’inizio della discesa, i numeri non sono alti come l’ondata che abbiamo affrontato a marzo, ma i nostri ospedali si stanno occupando con enorme impegno di 8.291 persone ricoverate e 915 pazienti in terapia intensiva”. “Consolidare il segno ‘meno’ su questi due numeri – conclude Fontana – è la nostra assoluta priorità: cautela, distanziamento e mascherine".

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 37.595, totale complessivo: 3.682.509

- i nuovi casi positivi: 7.453 (di cui 516 ‘debolmente positivi’ e 101 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 172.847. (+3.791), di cui 7.351 dimessi e 165.496 guariti

- in terapia intensiva: 915 (+12)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 8.291 (-32)

- i decessi, totale complessivo: 20.015 (+165)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.928, di cui 1.134 a Milano città;

Bergamo: 275;

Brescia: 556;

Como: 645;

Cremona: 227;

Lecco: 197;

Lodi: 164;

Mantova: 184;

Monza e Brianza: 873;

Pavia: 406;

Sondrio: 186;

Varese: 657.

IN ITALIA

Nelle ultime 24 ore sono stati 36.176 i nuovi casi di Covid a fronte di circa 250 mila tamponi. In calo i decessi, che passano da 753 a 653. Scende di poco il tasso dei positivi: 14,45% contro il precedente di 14,6%. E' quanto emerge dai dati del Ministero della Salute. Frena l'aumento nelle terapie intensive: 42 nuovi ricoveri, per un totale di 3.712 pazienti. I nuovi dati portano il numero dei casi totali a 1.308.528 da inizio pandemia, a 47.870 decessi complessivi.

