VIDEO Covid, il punto della situazione del presidente Fontana

MILANO (19 novembre 2020) - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, incontra la stampa per fare il punto sulla ‘situazione Coronavirus’ in Lombardia.

"Oggi, per la prima volta dall'inizio della nuova ondata, il totale dei ricoveri in Lombardia ha segno negativo (-32 ).

Un nuovo piccolo segnale di miglioramento. Potrebbe essere un dato isolato o l'inizio della discesa, i numeri non sono alti come l'ondata che abbiamo affrontato a marzo, ma i nostri ospedali si stanno occupando con enorme impegno di 8.291 persone ricoverate e 915 pazienti in terapia intensiva. Consolidare il segno 'meno' su questi due numeri è la nostra assoluta priorità: cautela, distanziamento e mascherine".

