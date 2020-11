Ristori Covid, Piloni (Pd): “La Regione non dimentichi i liutai”

MILANO (19 novembre 2020) - Il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni ha scritto oggi all’assessore allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli per chiedere che anche i liutai possano accedere alle misure regionali a sostegno delle imprese e partite IVA. “L’avviso relativo al bando SI! LOMBARDIA, in particolare, non prevede la possibilità di accesso alle imprese aventi i codici Ateco delle sartorie e di chi fabbrica strumenti musicali – spiega Piloni –. Sappiamo bene che le risorse sono limitate e la platea è numerosa, ma chiediamo a Regione Lombardia di tenere in considerazione queste attività così importanti per il nostro territorio, ma non solo, modificando i bandi in uscita o prevedendone altri, almeno per il prossimo anno”.

“Ricordo che a fine luglio, in sede di assestamento al bilancio, non venne approvato un mio emendamento che prevedeva maggiori risorse per sostenere proprio quelle imprese che operano nel settore della produzione, riparazione e commercio di strumenti musicali. Sarebbe ora che la Regione mostrasse un po’ di attenzione e cominciasse a valorizzare quelle che sono vere e proprie eccellenze mondiali”, conclude Piloni.

