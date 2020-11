Fondi sottratti alla Onlus, arrestato Mazzetti

CREMONA (18 novembre 2020) - Nell'ambito dell'indagine sulle presunte sottrazioni di fondi dalla Onlus Uniti per la Provincia di Cremona è stato arrestato questa mattina Attilio Mazzetti, già indagato per associazione a delinquere insieme a Renato Crotti e Cristiano Bozzoli. L'operazione è attualmente in corso con perquisizioni della Guardia di Finanza. Il nuovo Consiglio della Onlus sta collaborando attivamente con gli investigatori per fare luce su tutti i movimenti di denaro effettuati dalla vecchia gestione.

