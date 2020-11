Sempre più distanti, ma gli studenti uniti contro la dad

CREMONA (18 novembre 2020) - «La scuola è un’istituzione fondamentale per il processo di formazione e sviluppo della società. Nel momento in cui la Regione Lombardia, il 21 ottobre corrente, ha dovuto prendere provvedimenti per affrontare l’aumento dei contagi, ha posto tra le prime attività sacrificabili proprio la scuola, ambiente che ha sofferto moltissimo questa crisi e che ancora una volta si è deciso di mettere da parte»: è un passaggio del duro documento che il gruppo studentesco «Il Megafono» ha inviato ai dirigenti degli istituti cremonesi per denunciare il disagio che il mondo della formazione sta attraversando.

Il titolo del documento è «Riflessioni critiche del collettivo studentesco il Megafono» , il gruppo è composto da studenti di tutte le età ha sentito la necessità di intervenire sul periodo che si sta attraversando, mettendo in evidenza come la nuova esigenza di ricorrere alla didattica a distanza sia frutto di una trascuratezza nei confronti delle istituzioni scolastiche e della funzione sociale della scuola. Ed è per questo che il documento mette in evidenza come: «Molti paesi europei hanno avvertito l’importanza della didattica in presenza e nelle restrizioni la scuola non è stata toccata, anzi, si è sottolineato quanto sia fondamentale e necessaria la continuità delle lezioni perché non ci si può permettere di colpire il cuore del tessuto sociale e del futuro — si legge nel documento —. Anche se per alcuni studenti la didattica a distanza potrà sostituire parzialmente le lezioni in presenza, per altri, la chiusura fisica delle scuole rappresenta un grande ostacolo per il diritto allo studio, un diritto primario ed essenziale». Cresce il disagio e la volontà di immaginare un ritorno sicuro in aula.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO