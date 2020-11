Sul sito de La Provincia di Cremona e Crema 9 milioni di utenti

CREMONA (17 novembre 2020) - Nove milioni di utenti e quasi 110 milioni di pagine visualizzate dal primo gennaio a metà novembre fotografano un anno di eccezionale crescita per il nostro sito www.laprovinciacr.it. A un mese e mezzo dall’inizio del 2021, i dati forniti da Google Analytics certificano già un record straordinario, sia in termini assoluti che in rapporto al 2019. Nel 2020 che si sta per chiudere, inoltre, il sito internet de La Provincia di Cremona e Crema, piccola realtà tra i giganti nazionali del web, è entrata più volte nella Top 100 dell’informazione, stilata mensilmente da Audiweb, la società che raccoglie e pubblica i dati di audience di internet in Italia, compresi i contenuti editoriali on line.

Le visualizzazioni

Il numero è impressionante: 108.569.859 pagine visualizzate dal primo gennaio a ieri. Un aumento del 63 per cento rispetto alle 66,5 milioni di visualizzazioni collezionate nello stesso periodo del 2019. Tra le 10 notizie più lette, oltre a quelle relative allo scoppio della pandemia tra febbraio e marzo, spiccano con centinaia di migliaia di clic quelle del medico casalasco Pietro Mortini che ha eseguito l’intervento chirurgico su Alex Zanardi, la serata cremonese di Belen Rodriguez e il pizzighettonese Alberto Spelta che ha partecipato a I Soliti Ignoti con la figlia Susanna.

Gli utenti unici

Le singole persone che si sono collegate al sito web de La Provincia di Cremona e Crema nell’arco dei primi 11 mesi e mezzo del 2020 sono 8.966.282, in forte crescita, rispetto all’anno precedente, del 39 per cento, quando si erano attestate sui 6,4 milioni. A www.laprovinciacr.it si collegano utenti da 223 paesi nel Mondo: dall’Italia agli Stati Uniti, fino ai più remoti arcipelaghi del pacifico come Tonga o la Papua Nuova Guinea.

Le sessioni

Terzo e ultimo parametro che misura il successo di un sito. Le sessioni rappresentano le azioni poste in essere da un utente sul sito stesso. Anche in questo caso il numero è ragguardevole: 45.545.073 dal primo gennaio al 15 novembre, con un’impennata del 62 per cento rispetto al 2019 (28 milioni). Il forte interesse suscitato dalle notizie pubblicate quotidianamente con tempestività e puntualità ha fatto lievitare anche il tempo trascorso sul sito: quasi due minuti per ogni sessione.