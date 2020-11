Covid hotel: ricerca aperta, quattro alberghi disponibili

CREMONA (17 novembre 2020) - Con la seconda ondata è ripartita in Lombardia, e anche in provincia di Cremona, la ricerca di posti letto in strutture in grado di ospitare un elevato numero di persone. Perfetti a questo scopo sono gli alberghi, realtà in grado di ospitare sia malati dimessi dagli ospedali ma che devono rimanere ancora in isolamento, sia contagiati che hanno la necessità di trascorrere la quarantena lontano da casa. Quelli già attivi sono pochissimi e quasi tutti concentrati a Milano o nel suo hinterland.

A Cremona Ats Valpadana ha lanciato nuovamente una manifestazione di interesse «finalizzata alla disponibilità di strutture e servizi per l’accoglienza in isolamento di persone positive al Covid-19 asintomatiche o paucisintomatiche» pubblicata alla fine di settembre. A un mese e mezzo di distanza, solo quattro realtà si sono fatte avanti. Tra queste non ci sono quelle di Silvio Lacchini, che nella prima fase emergenziale aveva messo a disposizione due hotel: l’Impero di piazza Della Pace e l’Astoria di via Bordigallo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO