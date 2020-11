VIDEO L'ospedale in Fiera a Milano e l’intervista ad Annalisa Malara

Davide Bertani, condirettore di LombardiaNotizieOnline, ci accompagna con il professor Nino Stocchetti e il dottor Nicola Bottino nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale in Fiera a Milano e ci propone un’intervista alla cremonese Annalisa Malara, la dottoressa che per prima a Codogno “scoprì” il “paziente 1” in Italia e che, per sua scelta, oggi opera nella struttura milanese.