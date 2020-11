Vaccino Pfizer, Cordani: 'Merita fiducia'

CASTELVETRO (14 novembre 2020) - «Il vaccino Pfizer? Ho massima fiducia perché so bene come si lavora nell’azienda e perché, a garanzia ulteriore, c’è il Comitato di valutazione completamente esterno e indipendente». A commentare con entusiasmo l’annuncio del vaccino anti Covid-19, sviluppato dalla multinazionale statunitense del farmaco insieme alla società tedesca BioNTech, è l’ex business director di Pfizer Italia Giuseppe Cordani, che ha ricoperto un ruolo dirigenziale per 37 anni, lanciando nell’ottobre 1998 la distribuzione in Italia di uno dei più noti farmaci Pfizer: il Viagra. Cordani è stato anche componente della Commissione chimico-farmaceutica di Federmanagement e presidente Federmanagement Piacenza, mentre a Castelvetro Piacentino - dove risiede - è stato consigliere comunale e nel 2013 si è candidato a sindaco.

