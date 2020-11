Rimpasto in vista in Regione Lombardia, Degli Angeli (M5S): "Lo chiediamo da aprile"

MILANO (12 novembre 2020) - "Con tempismo perfetto, nel pieno della seconda ondata, con gli ospedali lombardi che invocano aiuto anche all'esercito, i vaccini anti-influenzali introvabili sul territorio e le dimostrazioni di incapacità a tutti livelli, la Giunta regionale pensa alle poltrone e si riunisce per parlare di rimpasto. Invece di risolvere i problemi, preferiscono parlare di poltrone ed equilibri politici”. Così il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, Marco Degli Angeli, commenta le voci che vorrebbero un rimpasto in vista all’interno della Giunta Regionale lombarda.

“Negli scorsi mesi, passata l'emergenza, abbiamo chiesto un passo indietro all’assessore Gallera, per lasciare il posto a qualcuno di più preparato ad affrontare la grave crisi che la Lombardia sta vivendo. Con mesi di colpevole ritardo, sembrano essersene accorti anche i partiti di maggioranza. Forse tra qualche mese si accorgeranno che anche il Governatore Fontana è inadatto e dovrebbe essere sfiduciato. È l'ennesima foglia di fico non ammettere il completo fallimento del centrodestra a guida della nostra Regione. Avessero ascoltato le nostre richieste, oggi non sarebbero costretti a discutere di poltrone in piena emergenza e magari i cittadini lombardi avrebbero potuto vaccinarsi per tempo. Qualsiasi scelta vorrà prendere la maggioranza, ci auguriamo sia presa in favore dei Lombardi e non di Ninuzzo Caianello”, conclude Degli Angeli.

