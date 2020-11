Allarme posti letto: 'Ne servono 2.500 o tutto il sistema andrà al collasso'

MILANO (12 novembre 2020) - La Regione sta chiedendo posti letto ovunque: «Ne servono 2.500 da qui ai prossimi 5-7 giorni». È l’allarme lanciato dal direttore generale dell’assessorato regionale al Welfare, Marco Trivelli che ai microfoni del Tgr Lombardia ha aggiunto: «Abbiamo più di 4 mila operatori assenti dai turni perché positivi, quindi il sistema ospedaliero è più in difficoltà per questa ragione». Il riferimento è al personale contagiato negli ospedali: «Nei soli ospedali di Varese e dintorni sono 284 i contagiati fra il personale». Quanto ai ricoveri «attualmente abbiamo circa 8.500 pazienti Covid ricoverati e 16 mila non-Covid», ma «dopo la soglia dei 9 mila letti (occupati da pazienti positivi, ndr) le difficoltà gestionali aumenteranno sicuramente». Per Trivelli «dobbiamo pensare che nessuno può aiutarci, le risorse per la Regione Lombardia sono quelle che sono, negli ospedali e fuori. Quindi dobbiamo essere noi, la prima consapevolezza deve essere questa». Con la volontà, ribadita e sottolineata ai microfoni del Tgr, «di voler continuare a garantire la normale attività extra Covid, che è sempre stato il mio obiettivo».

