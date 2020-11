Autostrada vicina e via tutte le sbarre: ai lavori pensa Rfi

CREMONA (10 novembre 2020) - Per il raddoppio della tratta ferroviaria Piadena-Cremona-Codogno, «il cui progetto di fattibilità tecnico economica è stato finanziato, è stato dato avvio all’iter autorizzativo, ma soprattutto, nel progetto, sono stati finanziati i lavori di superamento dei passaggi a livello dell’intera tratta». Lo annuncia il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti che cita ad esempio, per Cremona, le sbarre di Cavatigozzi. E aggiunge che «il Comune di Cremona è disposto a coordinare un tavolo territoriale con i comuni di cintura coinvolti e con la Provincia, anche per inserire le opere in oggetto nel contesto di piani di sviluppo territoriale più ampio».



La decisione di Rfi di farsi carico del superamento dei 59 passaggi a livello dell’intera tratta, si incrocia con il tema dell’autostrada Cremona-Mantova, facilitandone in qualche modo la realizzazione. Lo sottolinea Galimberti, notando che «questi interventi ammontano a circa 60 milioni nel piano economico dell’autostrada Cremona-Mantova, ulteriore dimostrazione del fatto che mettere insieme la progettazione e la realizzazione del raddoppio della ferrovia e dell’autostrada Cremona-Mantova determinerebbe un grande risparmio».

Infine i nuovi treni: «L’arrivo del materiale rotabile anche sulla tratta Cremona-Brescia è confermato da Regione, i tempi slittano ancora e arriviamo al 2022 per i primi trasferimenti. Continueremo a farci sentire. Di tutto questo riferiremo ai pendolari in un incontro che stiamo promuovendo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO