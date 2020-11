Covid, in provincia di Cremona 99 nuovi contagi

CREMONA (8 novembre 2020) - Sono 99 i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore in provincia di Cremona. Si tratta del secondo dato più basso dell'intera Lombardia.

IN LOMBARDIA

I tamponi effettuati oggi sono 38.188, i nuovi positivi 6.318. Il rapporto è pari al 16,5%. I guariti/dimessi sono 1.420.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 38.188, totale complessivo: 3.256.646

- i nuovi casi positivi: 6.318 (di cui 323 ‘debolmente positivi’ e 49 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 110.001 (+1.420), di cui 6.429 dimessi e 103.572 guariti

- in terapia intensiva: 650 (+40)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 6.225 (+412)

- i decessi, totale complessivo: 18.343 (+117)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.956, di cui 1.204 a Milano città;

Bergamo: 123;

Brescia: 545;

Como: 174;

Cremona: 99;

Lecco: 136;

Lodi: 57;

Mantova: 135;

Monza e Brianza: 877;

Pavia: 313;

Sondrio: 114;

Varese: 620.

IN ITALIA

Leggero calo dei contagi da Coronavirus in Italia: sono 32.616 nelle ultime 24 ore a fronte di 191.144 tamponi processati, circa 40mila in meno. In calo le vittime, 331 contro i 425 di sabato, 41.394 da inizio pandemia. Dati del ministero Salute.

In aumento i ricoveri nelle terapie intensive, +115, in tutto 2.749. Complessivamente sono 935.104 i contagiati. Lombardia (6.318), Campania (4.601), Piemonte (3.884), Veneto (3.362), Lazio (2.489).

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO