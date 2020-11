Elisa uccisa dal treno: perizia rinviata, l’inchiesta non si chiude

PIZZIGHETTONE / MALEO (8 novembre 2020) - I tempi si allungano. La perizia cinematica al passaggio a livello di Maleo slitta ancora. In programma oggi a mezzogiorno, è stata rinviata a data da destinarsi. Era già accaduto qualche settimana fa e si è ripetuto di nuovo. La famiglia di Elisa Conzadori , la 34enne travolta e uccisa da un treno mentre attraversava in auto i binari, è stata informata nelle scorse ore dalla Procura di Lodi: la decisione, da quel che si è appreso, sarebbe stata adottata a causa di aspetti organizzativi ancora irrisolti. Verosimilmente l’ostacolo dovrebbe essere costituito dalla difficoltà di far conciliare il lavoro degli esperti, che potrebbe richiedere almeno un paio di ore, con le esigenze della circolazione stradale e ferroviaria, entrambe da sospendere per un lasso di tempo non indifferente. Ai familiari della 34enne pizzighettonese è comunque stato assicurato che l’esame verrà eseguito entro la fine dell’anno. Resta comunque il dato, oggettivo, che a poco meno di tre mesi dalla tragica morte di Elisa, avvenuta il giorno di Ferragosto, l’esame sin da subito dichiarato cruciale per la risoluzione del caso non abbia ancora una data certa.

