'Cucciolo' Favia: "Sono vivo per miracolo"

CASTELVETRO PIACENTINO (6 novembre 2020) - L’ennesimo guasto a un passaggio a livello ha rischiato di trasformarsi in tragedia: giovedì alle 21, lungo la strada arginale che porta a località Maginot, un treno merci è transitato con le sbarre alzate. E complice la fitta nebbia, l’auto condotta da Nunzio ‘Cucciolo’ Favia, batterista consacrato al successo dai Dik Dik, ha rischiato di schiantarsi contro il convoglio. “Quando sono arrivato le sbarre erano abbassate, così mi sono fermato in attesa e nel frattempo ho visto sui binari la luce della motrice, che poi se ne è andata. Poi la sbarra si è alzata e il semaforo si è spento, così sono ripartito. Non si vedeva nulla, pensavo i binari fossero liberi e invece mi sono ritrovato davanti un treno merci in transito. Sono riuscito a frenare a un metro, e a fare poi retromarcia”. Favia ha quindi composto il 112 e segnalato il gravissimo episodio ai carabinieri di Fiorenzuola. “Se al posto mio ci fosse stata un’auto in arrivo e a velocità più sostenuta si sarebbe schiantata” sottolinea. Stamattina tecnici ferroviari sono al lavoro al passaggio a livello in questione.

