Estate con Goccia: se la borraccia blu si mette in posa

CREMONA (6 novembre 2020) - Una verticale sul telaio di una pagina di giornale dell’epoca del piombo non s’era mai vista ed è stata regalata alla redazione del giornale «La Provincia» dalla rappresentanza di Gymnica Cremona composta da: Camilla Nardi, Eleonora Tolomini, Annachiara Madurini, Lodovica Alquati, Sophia Mariani con il coach Sonia Rossi. E meglio di così — in un pomeriggio pre-lockdown — non poteva chiudersi il gioco-concorso di Padania Acque, realizzato in collaborazione con «La Provincia»: Estate con Goccia. E l’estate 2020 è stata veramente insolita, speciale, da immortalare. Così hanno fatto i lettori del giornale con la borraccia Goccia, personalizzata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO