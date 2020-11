Vbc Casalmaggiore - Millenium Brescia diretta ore 20.30

CREMONA (4 novembre 2020) - Ultima chiamata per la Èpiù Casalmaggiore che stasera, nel match interno con Brescia, capirà se ci siano margini per raddrizzare una stagione storta o ci si debba iniziare a preoccupare seriamente in ottica salvezza. La cruda realtà è questa, perché di alibi e attenuanti si è già detto, di quanto sia falsato il campionato pure ma è ora di fare i conti con la classifica e quella, al netto di tutte le considerazioni possibili, dice che se Casalmaggiore dovesse perdere stasera senza punti finirebbe mestamente dietro a Brescia, con le sole Bergamo e Perugia alle spalle.

Uno scenario apocalittico, chiaramente del tutto modificabile da qui in avanti, ma che rischierebbe di attrarre ancor più irreversibilmente la formazione di coach Parisi in quel circolo vizioso nel quale è entrata con la sconfitta di Scandicci e dal quale non è ancora riuscita ad uscire.

