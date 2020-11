L’orgoglio delle imprese, Cremona rialza la testa

CREMONA (4 novembre 2020) - I numeri certificano la reazione orgogliosa del sistema imprenditoriale cremonese alla grande crisi dell’era Covid: con 309 nuove imprese e 248 cessazioni, il terzo trimestre dell’annus horribilis 2020 ha visto il consolidamento del tessuto economico della provincia Cremona. L’analisi del solo dato delle iscrizioni al Registro delle Imprese in Lombardia dimostra che la ripresa, dall’inizio di luglio alla fine di settembre, si è concentrata soprattutto a Cremona, dove le nuove aperture sono aumentate del 16,2%: si tratta del dato di gran lunga migliore nel quadro regionale. Ora nel territorio risultano registrate 28.905 imprese, di cui 25.834 attive. «La crescita delle nuove iniziative imprenditoriali nel terzo trimestre 2020 è davvero significativa – dichiara il presidente di Unioncamere Lombardia, Gian Domenico Auricchio –. In un periodo difficile come questo è un segnale importante. Dopo la paralisi del lockdown sembra tornata la voglia di fare impresa». Una tendenza che potrebbe, però, invertire la rotta nei prossimi mesi per effetto delle nuove restrizioni imposte per arginare la seconda ondata epidemica.

