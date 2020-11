Valentina nel team del Papa

SESTO CREMONESE (4 novembre 2020) - C’è anche la firma tutta cremonese di Valentina Cattivelli di Sesto, dietro al progetto Economy of Francesco. Ovvero l’evento di respiro internazionale voluto dal Papa per unire attraverso il web idee ed energie di manager, docenti, esperti, giovani economisti e imprenditori di tutto il mondo. L’obiettivo? affrontare e provare a risolvere i problemi dei sistemi economici attuali per cambiare gli stili di vita. Tra i duemila under quaranta che da ogni parte del globo hanno risposto all’appello del pontefice «per creare un’economia più giusta, fraterna e sostenibile» c’è anche lei, la giovane ricercatrice, docente universitaria ed economista 38enne di Sesto. Dal comitato promotore dell’evento, con sede ad Assisi, Valentina ha ricevuto l’incarico prestigioso di coordinare uno dei dodici «villaggi telematici» del progetto, quello sul rapporto tra agricoltura e giustizia. Gli altri riguardano invece binomi come finanza e umanità, energia e povertà, profitto e vocazione, tanto per citarne qualcuno. «Mi ha colpito il messaggio del Pontefice e voglio dare un supporto».

