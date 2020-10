Contagi: la curva punta i più giovani. E chi va al lavoro

CREMONA (30 ottobre 2020) - Ieri nel Cremonese gli under 18 che sono stati dichiarati positivi al Covid sono stati 26, mentre dal 21 ottobre i giovanissimi che hanno contratto il virus fra città e provincia sono stati 165. Dati che confermano il trend nazionale: i contagi sono calati fra gli anziani, che probabilmente grazie alle continue raccomandazioni prestano più attenzione, e sono invece aumentati fra i ragazzi. Un cambio di rotta che si protrae dalla fine dell’estate e che viene ogni giorno ribadito dai dati aggiornati forniti da Regione Lombardia.

La fascia d’età più colpita resta però quella 25-49 anni, dunque la categoria di persone che presumibilmente sono più impegnate a livello lavorativo: negli ultimi nove giorni in provincia di Cremona i contagiati di questa età sono stati 336, con un picco di 55 che è stato registrato proprio nella giornata di ieri. Innegabile l’aumento di contagi anche nella fascia 18-24 anni: nel periodo preso come riferimento sono stati 81, con un picco di 15 il 28 ottobre. E poi appunto i giovanissimi fino al compimento dei diciott’anni: il picco di contagi fra bambini e adolescenti è stato registrato il 23 ottobre, con 30 tamponi positivi registrati dall’Asst di Cremona.

