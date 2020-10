Estate con Goccia: ecco le foto vincitrici

CREMONA (29 ottobre 2020) - La borraccia ecologica Goccia come simbolo della salvaguardia ambientale e tutela della risorsa idrica. È questo il messaggio del gioco-concorso di Padania Acque “Estate con Goccia” che ha accompagnato i lettori de La Provincia da luglio a settembre.

Un’estate molto diversa dalle precedenti a causa dell’emergenza sanitaria in corso ma sempre contraddistinta dalla voglia di trasmettere un sorriso e un messaggio positivo a beneficio di tutti e dell’ambiente, come si evince dalle fotografie inviate al quotidiano cremonese.

In totale sono 38 le foto ricevute, valutate martedì scorso dalla giuria del concorso composta dai vertici della società dell’idrico cremonese, il presidente Claudio Bodini, l’amministratore delegato Alessandro Lanfranchi e il direttore generale Stefano Ottolini nonché il direttore del quotidiano La Provincia Marco Bencivenga e il responsabile commerciale di PubliA (Società Editoriale Cremonese) Marco Aschedamini.

I giurati hanno decretato i quattro scatti vincitori, uno per ogni categoria del concorso (Single, Coppia, Famiglia e Amici), premiando quelli maggiormente meritevoli sul piano della qualità artistica e del significato trasmesso.

Gli scatti fotografano la borraccia Goccia, la testimone blu riempita dell’acqua del rubinetto, ambientata nella natura, sotto una cascata o nel mare profondo: Edda si fa dondolare con Goccia sull’altalena accanto alle cascate di Molina sul Veronese, Marco e Margherita in escursione sui monti di Ponte di Legno si dissetano con la borraccia goccia, perfetta per lo zaino, così come la piccola Anna, che porta con sé la sua Goccia durante una passeggiata con zia Claudia sulla montagna bergamasca di Pizzo Formico. Infine, le amiche Eleonora e Lodovica, atlete della società Gymnica Cremona, tra bolle d’aria, in plastiche evoluzioni sotto il mare di Sestri Levante.

La giuria ha inoltre voluto assegnare un premio speciale allo scatto d’autore realizzato da Giuseppe Bianchessi del gruppo fotografico di Offanengo intitolato "Diciamo stop ai rifiuti di plastica". In primo piano la borraccia Goccia, paladina dell’acqua libera dalla plastica.

Una menzione è stata riservata ad altre sei fotografie che si sono distinte per originalità e significato, classificandosi così, nelle varie categorie, al secondo posto

“Goccia tra il corallo rosso dell'area marina protetta di Portofino”

“La piccola Olivia a Varazze (SV)”

“La piccola sirenetta Arianna con Francesca al centro estivo Teatrodanza di Cremona”

E al terzo posto:

“Miki e Bruno ai piedi dello Sciliar all'Alpe di Siusi”

“La bellissima Beatrice a Tignale”

“Le bambine del centro estivo Teatrodanza di Cremona”.

I primi classificati riceveranno in regalo una Smartbox che verrà consegnata, nel rispetto delle norme anti-Covid, giovedì 5 novembre nella sede di Cremona del quotidiano La Provincia.

