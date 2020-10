Santa Monica, salta la visita di Mattarella

CREMONA (23 ottobre 2020) - L'emergenza Covid-19 costringe il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a rinunciare alla visita a Cremona per l'inaugurazione del Campus Santa Monica prevista per il 12 novembre. Sempre per la stessa motivazione, il capo dello Stato non sarà a Brescia il 29 ottobre per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università e per la 'prima' della Vittoria Alata, da poco tornata Capitolium dopo il restauro.

