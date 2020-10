Studentessa positiva, classe del Manin in isolamento fiduciario

CREMONA (23 ottobre 2020) - Una intera classe prima del Liceo Manin ad indirizzo linguistico, composta da 30 studenti, si trova da ieri sera in isolamento fiduciario, dopo che una alunna è risultata positiva al Covid-19. La misura non riguarda i familiari, che sono considerati contatto indiretto. La ragazza era assente già da un paio di giorni per febbre e tosse, per questo si è sottoposta al tampone ed è risultata positiva, anche se pare che stia meglio. Da questa mattina la classe sta seguendo le lezioni tramite la didattica a distanza.

