Tassa sui fantasmi, i ghostbusters spariscono

SONCINO (23 ottobre 2020) - Ai fantasmi c’è chi crede e chi no. Alle tasse, invece, credono tutti, anche i cacciatori di spettri tanto che, da quando a inizio anno il Comune ha deciso che per filmare i poltergeist della rocca sforzesca si sarebbe dovuto pagare un obolo di 500 euro, sono scomparsi. E non è un caso di invisibilità, le richieste non sono proprio più arrivate anche quando, terminato il primo lockdown, il castello ha riaperto.

