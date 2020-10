L'anestesista Annalisa Malara premiata da Sergio Mattarella

ROMA (20 ottobre 2020) - Si è svolta oggi al Quirinale, la cerimonia di consegna delle onorificenze di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferite "motu proprio" dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 3 giugno 2020, a un primo gruppo di cittadini, di diversi ruoli, professioni e provenienza geografica, che si sono particolarmente distinti nel servizio alla comunità durante l’emergenza del coronavirus. I riconoscimenti, attribuiti ai singoli, vogliono simbolicamente rappresentare l’impegno corale di tanti nostri concittadini nel nome della solidarietà e dei valori costituzionali. Tra i premiati le cremonesi l'anestesista Annalisa Malara, la virologa Claudia Balotta e l'infermiera Elena Pagliarini.

LA PREMIAZIONE DI ELENA PAGLIARINI

LA PREMIAZIONE DI CLAUDIA BALOTTA

ECCO L'ELENCO DEI PREMIATI

«I meriti acquisiti non si esauriscono nel ricordo di un giorno ma permangono. Vi siete impegnati per la cura di coloro che erano malati per il Covid, vi siete impegnati ad assicurare con forte sostegno ad aiutare chi era in condizioni di disagio, vi siete impegnati affinchè il nostro Paese non rimasse paralizzato assicurando trasporti e collegamento. Come voi, tanti italiani e italiane lo hanno fatto. Voi qui li rappresentate tutti gli italiani». Lo ha affermato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso della cerimonia per le onorificenze a chi si è distinto nel corso della pandemia.

«In questa fase serve la responsabilità collettiva, comportamenti diffusi, tutti siamo chiamati a contribuire e a sconfiggere la pandemia, con i comportamenti, le mascherine, il distanziamento».

ANNALISA MALARA: CHE EMOZIONE

«E' stata una cerimonia estremamente emozionante che ha visto riconosciuto il valore di un lavoro collettivo che ha permesso di fronteggiare il virus. Ricevere personalmente i complimenti da parte del presidente Mattarella per il mio operato è stato un momento carico di significato che non dimenticherò mai». Ha commentato così la cerimonia di stamane al Quirinale Annalisa Malara, l’anestesista cremonese che era di turno il 20 febbraio scorso all’ospedale di Codogno e che, assieme alla collega Laura Ricevuti ha avuto l’intuizione di sottoporre Mattia Maestri al tampone per poi accertare il primo caso di Covid-19 in Italia. Per il medico oggi è una giornata davvero speciale non solo per l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana che le è stata conferita dal Presidente della Repubblica, ma anche perché è uscito il suo primo libro, edito da Loganesi, intitolato 'In scienza e coscienza'.

