Il prefetto: «Serve equilibrio tra il lavoro e la sicurezza»

CREMONA (20 ottobre 2020) - «Non credo che per l’attuazione dell’ultimo Dpcm sul nostro territorio ci saranno problemi. Sin da febbraio abbiamo lavorato molto bene, insieme a tutti i sindaci, per garantire la sicurezza dei nostri concittadini, per prevenire situazioni di rischio e allo stesso tempo per non soffocare le attività economiche, a partire dagli esercizi pubblici. Trovare un giusto punto di equilibrio è possibile: è il nostro obiettivo, e in quella prospettiva individueremo le soluzioni idonee», assicura il Prefetto di Cremona, Vito Danilo Gagliardi. Tra gli strumenti a disposizione, anche «una più forte e diffusa presenza degli operatori di sicurezza. Ma - lo ripeto - non ci saranno problemi».



Spazi pubblici, movida, scuole e trasporti pubblici saranno ovviamente ‘osservati speciali’...

«Ce ne occuperemo con pragmatismo e gioco di squadra, intervenendo nel modo più adeguato se venissero a crearsi criticità che al momento non riscontriamo».

Ora però, alle previsioni del Dpcm si aggiunge il coprifuoco chiesto dalla Regione e di fatto approvato dal Governo, che dovrebbe scattare giovedì...

«Dal mio punto di vista, e considerato l’evolversi della situazione, lo considero un buon compromesso».

Il prefetto Gagliardi non usa mezzi termini: «Chi non si attiene alle regole se ne dovrà assumere la responsabilità e ci troverà particolarmente severi. Certo negazionismo non funziona e non verrà tollerato, specie in un territorio come il nostro, che ha pagato un prezzo particolarmente pesante alla pandemia ed alle sue conseguenze».

