Galimberti: a Cremona pazienti Covid da altri territori

CREMONA (18 ottobre 2020) - Dura presa di posizione del sindaco Gianluca Galimberti sul sistema sanitario cremonese. Prima l'intervento di questa mattina durante la premiazione del Torrone d'Oro, poi un post sul suo profilo Facebook che pubblichiamo integralmente:

"Anche in questi giorni si parla tanto di chiusure e per carità se servono sacrifici ulteriori li facciamo (e saremo rigorosi sul rispetto dei protocolli di sicurezza!), ma non si parla abbastanza del tema centrale che è quello sanitario.

La Regione Lombardia ha individuato Cremona come Covid hub e ha chiesto di rendere disponibili posti letto per pazienti Covid. In queste ore i posti a Cremona si stanno riempiendo con pazienti che arrivano in particolare da Milano e non ci sono segnali per dire che la situazione non peggiorerà ancora, purtroppo.

Ancora una volta, come è accaduto a febbraio/marzo, la nostra città e l’Ospedale pubblico di Cremona si mettono a disposizione per altri territori. Abbiamo pagato un prezzo altissimo nei mesi scorsi. Il più alto di tutti gli altri territori in Italia. Non ci sottraiamo alla necessaria solidarietà. Ma ci sono tre questioni:

1️⃣ per affrontare ancora questa situazione di emergenza all’ospedale di Cremona quali medici e infermieri in più sono stati previsti? E non quelli che hanno colmato carenze pregresse ma quelli che servono per affrontare la pandemia.

2️⃣ quando i posti Covid a Cremona saranno saturi dove andranno i nostri cittadini se i contagi e i ricoveri dovessero aumentare anche nel nostro territorio?

3️⃣ non esistono solo i pazienti Covid. È da marzo di quest’anno che questa città e questo territorio non hanno prestazioni sanitarie essenziali e cittadini cremonesi devono rivolgersi ad altre strutture, spesso private o in altre città. E non tutti possono permettersi di pagare per avere prestazioni sanitarie ed è anche profondamente ingiusto.

⁉️ Abbiamo chiesto da tempo risposte su questi punti e su altri del sistema sanitario, a tutti i livelli e negli incontri con Regione. Non abbiamo avuto risposte.

Medici, infermieri, sindaci, cittadini le chiedono, chiedono servizi sanitari adeguati, Covid e non Covid. Non ci stancheremo di lottare per la salute e la giustizia a favore dei nostri territori!"

