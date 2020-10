Ascolti boom per Doc con Argentero (Rai1), oltre 7,4 milioni di media

ROMA (16 ottobre 2020) - Ascolti boom su Rai1 con il ritorno della fiction «Doc - Nelle tue mani» con Luca Argentero e Matilde Gioli, che ieri ha dominato la prima serata televisiva, con una media di 7.435.000 telespettatori pari al 31.9% di share: 7.712.000 telespettatori e il 29.7% di share nella prima parte, 7.173.000 telespettatori con il 34.39% di share, nella seconda. La medical serie, tutta italiana e ispirata dalla storia vera del medico cremonese Pierdante Piccioni, che andrà in onda per sette puntate (le riprese erano state interrotte a causa del lockdown) era stata trasmessa fino ad aprile, toccando gli otto milioni e mezzo di telespettatori per uno share oltre il 33%.

