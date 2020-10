Carlo Cracco e Debora Massari nella Giuria della coppa del mondo del Panettone

MILANO (16 ottobre 2020) - Coppa del Mondo del Panettone: una giuria di grandi professionisti per le preselezioni italiane. A valutare i panettoni nei tre appuntamenti di preselezione italiana, la Coppa del Mondo del Panettone schiera una giuria di grandi professionisti ed esperti nel mondo della pasticceria e ristorazione, tra cui Carlo Cracco e Debora Massari: ecco tutti i nomi dei giurati che presiederanno le tre selezioni italiane.

Tutto pronto per le preselezioni italiane della Coppa del Mondo del Panettone, il concorso internazionale sul lievitato per eccellenza che, dopo il successo della prima edizione (Lugano, 2019), riparte ora con eventi di selezione in cinque paesi: Italia, Svizzera, Francia, Spagna e Stati Uniti. E non è un caso che si parta proprio dall’Italia, patria del panettone, l’unica nazione che ospiterà ben tre momenti di preselezione: appuntamento a il 31 ottobre per le Selezioni Sud a Reggio Calabria, presso Teatro Francesco Cilea, in collaborazione con Conpait; il 14 novembre con le Selezioni Centro a Pistoia, presso la sede di Gustar; infine il 21 novembre per le Selezioni Nord a Milano.

GIURIA SELEZIONE ITALIANA SUD (Reggio Calabria, 31 ottobre 2020)

Davide Malizia, Campione del Mondo di Zucchero Artistico

Beniamino Bazzoli, Maestro lievitista

Nino Rossi, Chef stellato

Beppe Leotta, Presidente Conpait Sicilia

Rocco Scudella, Maestro pasticciere AMPI

Giuseppe Russi, Campione del mondo pasticcieria

Giovanna Pizzi, Food blogger, Miglior sommelier Calabria 2011

PierPaolo Magni, Maestro pasticciere AMPI

Coordinamento tecnico

Angelo Musolino, Presidente Conpait

Giuseppe Piffaretti, Maestro Pasticcere, Patron della Coppa del Mondo del Panettone

GIURIA SELEZIONE ITALIANA CENTRO (Pistoia, 14 novembre 2020)

Martino Liuzzi, Esperto Nutrizionista alimentare

Stefano Donati, Maestro pasticciere

Loretta Fanella, Chef pasticciere

Riccardo Monco, Chef enoteca Pinchiorri Firenze

GianBattista Montanari, Dimostratore Corman

Franco Antoniazzi, Professore universitario esperto in scienze e tecnologie alimentari

Anna Giordani, Esperta alimentarista specializzata nei lievitati

Fabrizio Donatone, Campione del Mondo di Pasticceria 2007

Coordinamento tecnico

Gastone Pegoraro, Fondatore di Gustar

Giuseppe Piffaretti, Maestro Pasticcere, Patron della Coppa del Mondo del Panettone



GIURIA SELEZIONE ITALIANA NORD (Milano, 21 novembre 2020)

Carlo Cracco, Chef stellato

Debora Massari, Maestro Ampi e tecnologa alimentare

Carlo Gronchi, Professore universitario

Paolo Basso, Miglior Sommelier del Mondo 2013

Andrea Besuschio, Chef pasticciere

Paolo Loraschi, Maître creatuer

Fabrizio Galla, Maestro Ampi e membro Relais dessert

Josè Romero, Docente EPGB Barcellona

Coordinamento tecnico

Riccardo Magni, Chef Pasticcere

Giuseppe Piffaretti, Maestro Pasticcere, Patron della Coppa del Mondo del Panettone

Per ciascun evento sono ammessi al massimo 30 partecipanti: solo i migliori 10 per ciascuna selezione passeranno successivamente alla Finale Italia prevista nel mese di febbraio a Milano, nella quale verranno decretati i finalisti che acederanno al concorso internazionale, in programma a Lugano dal 5 al 7 novembre 2021.

Tutti gli aggiornamenti su: https://coppadelmondodelpanettone.ch/