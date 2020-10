Torrone, la Festa più dolce. Tre giorni tutti da gustare

CREMONA (16 ottobre 2020) - Ridimensionata nella forma, ma non nella sostanza, sempre dolcissima. La Festa del Torrone prosegue la propria tradizione con un’edizione anti-Covid che guarda alla sicurezza senza rinunciare alla delizia: da oggi fino a domenica la rassegna che celebra la più golosa delle «tre T» di Cremona va in scena in centro con un vasto repertorio di ghiottonerie e un programma di appuntamenti che invitano a scoprire la città e invogliano a peccare di gola. L’area commerciale apre al pubblico tutti i giorni dalle 9 alle 20: i produttori di torrone, cioccolato e dolci da tutta Italia sono distribuiti fra piazza Stradivari, via Gramsci e il cortile Federico II. Il primo incontro da non perdere è oggi alle 16.30, a Spazio Comune, in piazza Stradivari, con la presentazione dell’inedita torta di torrone alla sbrisolona: all’evento – con degustazione finale – partecipano il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, e il vice sindaco di Mantova, Giovanni Buvoli, per suggellare il crossover di pasticceria fra la città del Torrazzo e quella virgiliana. Intervengono anche il presidente di Uniocamere Lombardia, Gian Domenico Auricchio, l’ad dell’azienda Bottoli, Carlo Zanetti, e il direttore del quotidiano La Provincia, Marco Bencivenga. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Per partecipare agli eventi in programma al Palatorrone, nel cuore dei giardini pubblici di piazza Roma, occorre invece prenotare un posto a sedere all’indirizzo e-mail partecipafestadeltorrone@gmail.com. Domani alle 17.30 si assegna il Premio Bontà a Giancarlo Bosio, direttore del reparto di Pneumologia dell’ospedale di Cremona; per domenica alle 11 è fissata la cerimonia di consegna del Torrone d’oro a quattro eroine della pandemia come la videomaker Sasha Achilli, la violinista Lena Yokoyama, l’infermiera Elena Pagliarini e il medico Francesca Mangiatordi; sempre domenica, alle 16.30, il pasticciere Alessandro del Trotti è protagonista di un irresistibile show cooking.

