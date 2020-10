Pistola in pugno rapinò autotrasportatore, arrestato 45enne bresciano

CREMONA (15 ottobre 2020) - Lo scorso 27 luglio, pistola alla mano, mise a segno una rapina a Cremona ai danni di un autotrasportatore di Perugia. I due si erano dati appuntamento in città per portare a termine la compravendita di alcuni pneumatici per mezzi pesanti. Ma quando la vittima era arrivata sul posto ed era entrata nel furgone del fantomatico venditore, chiedendogli di vedere le gomme, questi aveva estratto una pistola, intimandogli di consegnargli i soldi pattuiti, 1.800 euro. Poi il rapinatore l’aveva fatto scendere e si era allontanato. Gli uomini della squadra mobile di Cremona sono risaliti all'autore della rapina, un 45enne bresciano con alle spalle numerosi precedenti anche specifici, il quale è stato rintracciato ed arrestato. I particolari del blitz sono stati illustrati questa mattina negli uffici della Questura dalla dirigente della squadra mobile di Cremona Zelica Ferrauto e dal collega di Brescia, il vice dirigente Marco Masia. Le indagini, condotte dalla terza sezione della Mobile, sono state coordinate dal pm Lisa Saccaro.

