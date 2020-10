CREMONA (15 ottobre 2020) - Il Coronavirus colpisce ancora le scuole superiori di Cremona: questa volta è stato coinvolto il Liceo Linguistico dell’istituto paritario Beata Vergine. Qui, un ragazzo di 17 anni, che frequenta la terza, è risultato positivo al tampone. Era da qualche giorno che non stava bene: la settimana scorsa infatti non si era presentato a scuola per tre giorni ed è quindi stato invitato dal medico di famiglia a sottoporsi al test nasofaringeo per verificare l’esposizione al contagio. L’esito ha quindi fatto scattare, come da protocollo messo in atto anche in altre scuole della città, l’indagine epidemiologica da parte di Ats e la messa in quarantena dell’intera classe. Da lunedì sono tutti a casa per dieci giorni. Diciassette gli adolescenti in isolamento fiduciario, mentre due docenti sono stati invitati a sottoporsi allo screening.

