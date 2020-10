Chiara: «Ho paura della felicità»

CREMONA (13 ottobre 2020) - «Ho visto il mio film tantissime volte in ogni versione, privata e in sala, e mi emoziono sempre tanto. Io sono sempre stata così. Penso che l’amore sia la chiave del mondo e in questo sono stati bravissimi i miei genitori che mi hanno sempre spronata a fare quello che volevo e a convincermi che avrei potuto diventare chiunque avessi voluto essere. Come mi piace definirmi? Una business woman». Inizia così, nella cornice del Maxxi - Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo, il racconto che Simona Ventura ha realizzato, attraverso un’intervista tra le più lunghe mai concesse alla Tv da Chiara Ferragni, la favola moderna 2.0 che ha per protagoniste le due anime della celebrità cremonese. La Chiara Ferragni imprenditrice digitale più famosa al mondo e «la Chiara Ferragni bimba»: una bambina, semplice, una ragazza di provincia apparentemente come tante altre ma colma di fragilità e debolezze, che nel tempo è riuscita a trasformare in punti di forza. «Ho paura della felicità», ha detto a un certo punto, asciugandosi le lacrime. Una bambina che deve il suo successo ad una macchinetta digitale acquistata con i punti di un noto supermercato. Una ragazzina che in meno di dieci anni ha cambiato non solo il mondo della moda ma anche quello dei media e del business. Una persona che per il senso di responsabilità che le appartiene ha voluto esprimere la propria opinione su temi come l’omofobia e l’odio. Ieri sera su Rai 2 in prima serata è andato in onda Fenomeno Ferragni, uno speciale sulla regina internazionale dei social. E così, nel giorno dell’annuncio di Chiara di aspettare una femmina, alle 21.20 c’è stata la proiezione di Chiara Ferragni – Unposted e a seguire l’intervista esclusiva di Simona Ventura all’imprenditrice cremonese. Il documentario del 2019, diretto da Elisa Amoruso, è il racconto della storia di Chiara, che secondo la rivista Forbes, è la fashion influencer più famosa del mondo. Nata a Cremona, il 7 maggio del 1987, dopo essersi diplomata al liceo classico, si iscrive alla facoltà di giurisprudenza, senza però terminare gli studi. La carriera di blogger la inizia nel 2009, fondando insieme a Riccardo Pozzoli: The blonde salad. Il blog ha un successo inaspettato, tanto che nel 2010 la giovane influencer viene invitata agli MTV TRL Awards. Sempre nello stesso anno, Chiara lancia una linea di scarpe tutta sua.

Da quel momento la sua carriera è in costante crescita: appare sulla copertina di Vogue, posa per Vanity Fair, diventa testimonial di Amazon moda e global ambassador di Pantene. In breve, il suo è un successo planetario. Nel 2017 viene scelta dalla Swarovski, come testimonial della collezione natalizia, accanto a top model di fama mondiale, come Naomi Campbell, Fei Fei Sun e Karlie Kloss. Tutti la vogliono, compresa la prestigiosa università americana di Harvard dove terrà lezioni sull'impero che è riuscita a creare partendo dal suo blog agli studenti MBA di un corso opzionale di Marketing offerto dalla Harvard Business School. E dopo il successo planetario, la voglia di crescere ancora. Il prossimo step sarà la quotazione in borsa come ha spiegato in una recente intervista. Ma se la vita professionale va a mille, sulla stessa linea d’onda viaggia quella personale. Il primo settembre del 2018 infatti, Ferragni si sposa con il noto cantante Fedez. Un matrimonio felicissimo coronato dalla nascita del piccolo Leone. Ieri dopo giorni di indiscrezioni riprese da tutti i giornali, Chiara e il marito, hanno svelato il sesso del futuro bebè di cui sono in attesa. Sarà una femminuccia. Anche in questo caso, come è stato qualche tempo fa per la gravidanza, ad annunciarlo ai milioni di followers su Instagram è stato il primogenito, già fenomeno mediatico, Leo. In un tenero video condiviso sul social, il bimbo ha svelato che presto arriverà una sorellina.

Il bambino, abbracciato alla mamma e al papà sul divano ha infatti risposto con entusiasmo alla domanda di Chiara: «Amore, ma la mamma ha nella pancia un bimbo o una bimba?» Dopo un attimo di esitazione Leone entusiasta ha risposto: «Una bimba!» . Tutto sorridente, ha anche confermato di essere felice che sia femmina poco dopo, quando questa volta il padre Fedez gli ha chiesto se gli piacesse l’idea che presto la famiglia si sarebbe allargata con l’arrivo di una sorellina. Insomma tutto procede a meraviglia nella vita di Chiara Ferragni, che continua a collezionare successi personali e professionali in serie.

