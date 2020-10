Bambino investito a Mezzano, traffico bloccato sul ponte di Po

CASTELVETRO PIACENTINO (13 ottobre 2020) - Poco prima delle 8 un ragazzino che stava attraversando l’ex statale Padana Inferiore a Mezzano Chitantolo in bicicletta e con lo zaino, davanti al centro commerciale Riviera Po, è stato urtato da una Citroen C3 guidata da una piacentina che procedeva direzione Piacenza. Per i soccorsi intervenuta la Pubblica Assistenza di Monticelli. Ferito ricoverato in codice giallo in ospedale a Cremona. Rilievi in corso da parte della polizia della Bassa Piacentina. Lunghe colonne e traffico bloccato.