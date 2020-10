Lavoro, persi altri 1.260 posti: incubo licenziamenti

CREMONA (13 ottobre 2020) - Altri 1.260 contratti in fumo. Non si arresta l’emergenza occupazionale che investe il territorio cremonese: l’elaborazione del centro studi della Cisl, sulla base dei dati raccolti sulla piattaforma Sistal, racconta di una crisi profonda. Ad agosto gli avviamenti sono stati 2.298 a fronte di 3.558 cessazioni: «Considerando il blocco dei licenziamenti tuttora in vigore, il dato risulta molto preoccupante», commenta il segretario provinciale della Cisl, Dino Perboni. Ad agosto dello scorso anno si erano persi addirittura 1.400 posti di lavoro, ma «il raffronto è impari – sottolinea Perboni –, perché negli anni scorsi le attività economiche si fermavano per il periodo vacanziero, mentre quest’anno non è stato così». Dopo il lockdown, infatti, la stragrande maggioranza delle attività lavorative non si è presa pause nel cuore dell’estate. «Questi due fattori cambiano il quadro storico di riferimento e confermano le preoccupazioni per il futuro occupazionale del territorio cremonese», afferma il leader del sindacato. Ad agosto le assunzioni sono state 2.298 contro le 2407 dello stesso mese del 2019, con un calo di 4,5%. Le proroghe, invece, sono cresciute fino a toccare quota 1.017, ovvero il 40% in più rispetto alle 726 dell’anno passato. Le trasformazioni hanno visto un incremento da 275 a 338 (+22,9%), mentre le cessazioni sono diminuite del 6,6% passando da 3.811 a 3.558.

