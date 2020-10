Il Papa: «Grazie per il vostro dono»

CREMONA (12 ottobre 2020) - «La Segreteria di Stato porge distinti ossequi e, comunicare che quanto è stato inviato al Sommo Pontefice è regolarmente pervenuto a destinazione, esprime a Suo nome riconoscenza per il premuroso pensiero e Ne partecipa il benedicente saluto».

È un giorno speciale presso la Fantigrafica di via delle Industrie, dei fratelli Palmiro, Mauro, Massimo Fanti. Dal Vaticano, infatti, è arrivata una lettera di papa Francesco — attraverso la segreteria di Stato — e l’emozione è davvero troppo grande. Il Papa ringrazia per il pensiero che i fratelli Fanti gli hanno dedicato, inviandogli il volume «Cremona la città di Stradivari», presentato nel 2018, un’opera realizzata e prodotta insieme al fotografo Mino Boiocchi, che contiene anche il contributo di giornalisti, storici, professionisti. «Un volume che rappresenta un atto d’amore nei confronti della città, destinato a chi Cremona la ama e vuole scoprirla, anche attraverso le quasi mille fotografie che punteggiano le 704 pagine. Il filo conduttore che lega le immagini è la ricerca costante della bellezza, di quanto di meglio la città può offrire. Il libro era stato presentato in Duomo proprio due anni fa (in una serata introdotta da don Alberto Franzini) e oggi, dunque, è arrivato anche a papa Francesco.

