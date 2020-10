Studente positivo all’Itis, per la classe nessuna quarantena

CREMONA (12 ottobre 2020) - È la scuola più numerosa della città, ma questo non spiega nulla. I numeri rischiano di essere un puro accidente (o quasi) nella casualità dell’emergere di studenti positivi al Covid. Dopo il caso dell’Einaudi, ora tocca all’istituto Torriani, la seconda scuola superiore ad essere interessata da un caso di positività al Coronavirus. È risultato positivo al tampone e quindi costretto alla quarantena uno studente di quinta dell’istituto di via Seminario. Ma per ora non è stato deciso alcun isolamento della classe, almeno per ora. Nessuna deroga alle norme sanitarie che prevedono l’isolamento del gruppo classe a cui appartiene lo studente risultato positivo al Covid, come spiega la preside Roberta Mozzi: «La comunicazione della positività del nostro studente di quinta ci è arrivata nei giorni scorsi — afferma la dirigente scolastica —. In realtà il ragazzo risultato positivo al Coronavirus non ha quasi mai frequentato in presenza e questo ci permette di non dover mettere in quarantena l’intera classe».





