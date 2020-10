Frate contagiato, chiusa la chiesa dei Cappuccini

CREMONA (12 ottobre 2020) - Un convento in quarantena. Una chiesa chiusa e i servizi per i poveri sospesi. Capita a Cremona in via Brescia dove un frate cappuccino è risultato positivo al Covid. Le sue condizioni al momento non sono gravi: ha febbre e sintomi influenzali che al momento, secondo il medico che lo ha visitato, non richiedono un ricovero in ospedale. Ha iniziato a stare male mercoledì sera e il giorno dopo si è sottoposto al tampone. Nel tardo pomeriggio il risultato: positivo. Sono quindi scattate le procedure previste in questi casi che hanno coinvolto l’intera comunità dei frati cappuccini: Ats ha infatti disposto l’isolamento fiduciario e il tampone per tutti. Sono in otto i confratelli, abituati a prendersi cura l’uno dell’altro, ma anche del prossimo: la cosa alla quale con dolore hanno dovuto rinunciare è stata quella della distribuzione dei pasti ai bisognosi, come hanno spiegato in un cartello apposto sul portone di legno che chiude l’accesso principale alla chiesa ora off limits.

