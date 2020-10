Sport Management in concordato preventivo

CREMONA (9 ottobre 2020) - “Ieri, giovedì 8 ottobre 2020, via PEC (Posta Elettronica Certificata), abbiamo ricevuto comunicazione formale da parte del gestore degli impianti natatori cittadini, circa il deposito, in data 2 ottobre 2020, del ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva, ex art.161, comma 6, legge fallimentare, presso il Tribunale di Verona”, informa l’assessore allo Sport Luca Zanacchi.

Come specificato nella nota ufficiale di Sport Management, il concordato preventivo con continuità aziendale prevede che la società prosegua la propria gestione ordinaria, con la prosecuzione dei contratti, anche pubblici, in corso di esecuzione. Sport Management proseguirà quindi con la gestione dell'impianto natatorio cittadino che rimarrà aperto al pubblico.

Questa mattina l'Assessore Zanacchi ha incontrato i tecnici e i dirigenti interessati alla partita per fare il punto della situazione ed affrontare le eventuali criticità. “A breve è in programma un incontro con i vertici della società che gestisce l'impianto natatorio cittadino per affrontare le tematiche relative alla gestione del nostro impianto natatorio, anche in relazione alla procedura di concordato preventivo depositato", dichiara infine l’assessore.

