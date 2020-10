Trovare gli eroi è complicato: «Infermieri Covid» cercansi

CREMONA (9 ottobre 2020) - C’è bisogno di «infermieri Covid» all’Ospedale di Cremona, dove è stata bandita per la seconda volta la selezione finalizzata a coprire i posti relativi all’attività straordinaria imposta dalla pandemia. Una nuova chiamata dopo che alla prima, avvenuta a settembre, ha risposto inizialmente un esiguo numero di candidati. Serve personale extra, in regime di libera professione, per effettuare tamponi e presiedere a tutte le operazioni di sorveglianza che impone l’emergenza sanitaria, ma anche per dare sostegno all’imminente campagna vaccinale antinfluenzale che si preannuncia piuttosto impegnativa per i numeri che si intendono coprire. Il fabbisogno di infermieri che Asst ha stabilito per questo tipo di operazioni è di 10 unità, ma il numero non è definitivo: infatti potrebbe essere ritoccato per eccesso in base all’andamento della situazione e alle necessità che da essa scaturiranno.

