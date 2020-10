Mattarella omaggia gli eroi

CREMONA (8 ottobre 2020) - «Un’esperienza incredibile e toccante». Antonio Coluccello, primario di Terapia Intensiva dell’Ospedale Maggiore di Cremona, commenta così il suo incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, avvenuto a Milano. Un momento di confronto ricavato all’interno del cerimoniale organizzato per la visita ufficiale del Presidente della Repubblica federale tedesca, Frank-Walter Steinmeier, nel capoluogo lombardo. I due presidenti hanno voluto così sancire la stretta collaborazione tra Italia e Germania, che si è rafforzata durante la pandemia. Per questo erano presenti anche medici ed ex pazienti italiani di Covid che sono stati ospitati nelle strutture sanitarie tedesche. Tra di loro anche il dottor Coluccello, in rappresentanza di Asst Cremona e la sua paziente Krstevska Grozdana, 54enne macedone, una dei sei ricoverati al Maggiore e trasferiti nell’ospedale militare di Amburgo alla fine di marzo: le loro erano condizioni molto gravi e in quei giorni si tentava il tutto e per tutto.

