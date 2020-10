Martedì 6 l’assemblea degli industriali: parata di big

CREMONA (4 ottobre 2020) - Parata di big dell’industria e della politica martedì 6 ottobre a CremonaFiere, dove alle 11 si tiene l’assemblea annuale di Confindustria Cremona, che quest’anno ha come titolo «Il Paese perfetto». All’appuntamento, oltre al padrone di casa Francesco Buzzella, partecipano infatti il presidente nazionale di Confindustria, Carlo Bonomi, Giorgia Meloni (leader di Fratelli d’Italia e dei Conservatori e Riformisti europei), Matteo Salvini (segretario della Lega), Antonio Misiani (viceministro Pd al Mef), Matteo Colaninno (ex Pd passato ad Italia Viva, ex vicepresidente di Confindustria ed ex leader nazionale dei Giovani di viale dell’Astronomia) e l’europarlamentare di Forza Italia Massimiliano Salini, che è anche commissario regionale degli azzurri. Modera i lavori Sebastiano Barisoni, vicedirettore di Radio24.

