Io, migrante privilegiata ho perso la libertà

Originaria di Genivolta, Anna Gadd Colombi è professoressa di spagnolo, italiano e traduzione alla University of Western Australia di Perth dal 2012, dove dirige il Dipartimento di Lingua Spagnola. Dopo aver completato la laurea in Lingue e Letterature Europee e il Dottorato di ricerca in Traduzione Letteraria, Anna ha pubblicato un libro intitolato Translation as Criticism, che contiene una traduzione in italiano di Mr Scobie’s Riddle di E. Jolley. Il libro è disponibile su CambridgeScholars.com.

di Anna Gadd Colombi*

Mi chiamo Anna Gadd Colombi e sono una migrante privilegiata. Dieci anni fa, come tanti altri giovani italiani, ho fatto la scelta di emigrare e sono finita a Perth, nell’Australia Occidentale. Pian piano ho avuto la fortuna di forgiare per me e per la mia nuova famiglia australiana un’esistenza fatta di viaggi avanti e indietro dall’Australia all’Italia, ricca di esperienze culturali preziose. Come tanti altri viaggiatori privilegiati, che non emigrano per sfuggire a un conflitto o condizioni di vita inaccettabili, non ho mai riflettuto troppo a lungo sul concetto di confine. Per anni ho visto i confini tra uno Stato e un altro non come un impedimento, ma come un territorio da esplorare, una lingua da imparare, a volte quasi come un traguardo da raggiungere. La pandemia di Covid19 di quest’anno ha forzato anche noi gold-collar workers o colletti d’oro - emigrati ricchi, giovani e alla ricerca di lavoro altamente specializzato - a riflettere sui nostri frequenti viaggi. La libertà di cui godevamo, il grandissimo privilegio che avevamo, l’agio con il quale «facevamo ping pong da un Paese all’altro» li davamo per scontati e solo ora che ci sono stati sottratti, ci rendiamo conto di quanto fossero importanti per noi, per le nostre carriere internazionali e per l’arricchimento linguistico e culturale dei nostri figli e dei nostri compagni.

Quei confini che fino a inizio 2020 sembravano irrilevanti, si sono fatti più netti e distinti. Tutt’a un tratto non ci basta più un passaporto per andare e tornare come e quando vogliamo. Prima di quest’anno, nei momenti in cui avevo nostalgia di casa, solevo pensare che, in fondo, per tornare in Italia tutto ciò di cui avevo bisogno era un giorno: 24 ore e sarei stata a casa a Genivolta. I biglietti aerei erano sempre meno cari, le compagnie che volavano da Perth a Milano sempre di più. Mi toglievo i sensi di colpa per l’inquinamento causato investendo in progetti di carbon offsetting per ridurre il mio impatto ambientale. Come tanti altri giovani italiani sparsi per il mondo, ho goduto di quella massima forma di libertà di movimento, quella che gli esperti in geografia chiamano hypermobility o ipermobilità, il frutto della democratizzazione dei voli a lungo raggio e dell’iperlocalizzazione del terziario. Tantissimi laureati italiani tra la metà e la fine degli anni 2000 hanno optato per lasciare la terra natale a favore di un’avventura all’estero, ottenendo visti lavoro-vacanza e poi costruendosi una vita altrove. Qui in Australia i giovani italiani sono talmente tanti che gli esperti parlano addirittura di una seconda ondata migratoria. Per noi, italiani e non, quaggiù in Australia è difficile conciliarsi con le immagini degli amici italiani in vacanza in Grecia o Spagna mentre il nostro governo ha optato per una forte chiusura dei confini, una chiusura «ermetica», anche ora che, per esempio nell’Australia Occidentale, non ci sono quasi più stati casi. Questa chiusura è voluta da tanti ed è valida per ovvie ragioni di salute, ma contrasta fortemente con la nostra mentalità di figli della globalizzazione. Forse era più semplice quando eravamo tutti in isolamento, ci si sentiva più vicini, nonostante la distanza geografica. L’emergenza Covid ha modificato la percezione delle nozioni di tempo e spazio. Lo spazio in maniera forse più ovvia: non potendo uscire fisicamente mentre eravamo tutti in isolamento, ma potendoci connettere con il mondo dal palmo della nostra mano. Il tempo si è dilatato, tutto a un tratto abbiamo avuto più tempo per le nostre famiglie, anche se ci siamo dovuti adattare a lavorare da casa, accanto ai nostri figli che hanno studiato online. Abbiamo ulteriormente perfezionato le tecniche di multitasking, ma abbiamo anche accettato che, a volte, un compito cominciato la mattina presto, veniva interrotto più volte per poi essere ultimato a tarda sera. Cerco di concentrarmi sui lati positivi e mi ripeto che quest’anno ci ha resi più forti, più resilienti. Quel tempo per i nostri bambini, che prima non avevamo, l’abbiamo dovuto trovare tra un angolino e l’altro delle nostre sempre più piccole case. Ricordo spesso, in questo 2020, mio nonno Andrea e i suoi racconti di guerra. Mi sforzo di uscire dalla mia depressione di ragazzina viziata e privilegiata e mi consolo pensando che il 2020 non è il 1944. Non mi trovo in un campo di lavoro in Germania, a Ludwigshafen am Rhein, vicino a Mannheim, mangiando solo «un cucchiaio di zuppa la sera dopo aver lavorato per tutto il giorno senza pause», come spesso mi raccontava lui. La sua migrazione in Germania è opposta alla mia: forzata, non frutto di curiosità giovanili. Lui era prigioniero di guerra, io ho fatto una scelta di cui prendo piena responsabilità. Condivido con lui, «l’ansia del ritorno» di cui scrisse ai suoi genitori da un paesino del nord della Francia una volta liberato dagli americani, ma non posso nemmeno cominciare a immaginare cosa significhi vivere ai lavori forzati per 18 mesi, dopo essere stato catturato dai tedeschi. Rivolgo lo sguardo al futuro e rifletto sulla vita di mia figlia: sarà in grado di godere di quella vita da citoyenne du monde che avevo in mente per lei? Riuscirà ad essere «sia di qui che di lì» come avevo pianificato? Sia Australiana che Italiana? Voglio credere che sì, forse in maniera diversa, ma riuscirà a godere dello stesso agio di cui ho goduto io, ad appartenere a due culture, a due nazioni. La osservo mentre gioca a nascondino su Whatsapp con la cuginetta in Italia e mi scende una lacrima di gioia. Ce la possiamo fare. Il 2020 non è il 1944.

