Vbc Èpiù Casalmaggiore-Delta Despar Trentino: ore 20,30 PalaRadi di Cremona

CREMONA (26 settembre 2020) - La Vbc Èpiù Casalmaggiore bagna stasera il proprio esordio casalingo in campionato ospitando la Delta Despar Trentino nell’anticipo televisivo (diretta RaiSport con telecronaca di Marco Fantasia e Giulia Pisani) delle 20.30 con la ferma intenzione di rimediare al ko patito per mano di Conegliano alla prima giornata. La buona notizia è che potrà farlo riabbracciando una quota ridotta del proprio pubblico, ovvero settecento appassionati, tra sponsor, vecchi e nuovi abbonati, e tifosi che hanno avuto accesso al biglietto per la gara singola. Non solo, giusto ieri si è aggregata al gruppo la palleggiatrice Sam Seliger Swenson, da tempo a Ravenna col compagno Eric Loepkki, che, pur non potendo essere dell’incontro, sarà la nuova alzatrice di Casalmaggiore ammesso che le procedure di tesseramento vengano completate nei tempi prestabiliti (il termine scade il 5 ottobre).

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO