La mensa diventa un picnic. Il pranzo è al sacco nel parco

CREMONA (25 settembre 2020) - Teli sul prato, sacchetto per il pranzo, proprio come quando si va in gita: ed invece ieri era una mattina come le altre, una bella mattina di fine settembre, col tempo giusto per inventare un modo nuovo di vivere il momento del pranzo a scuola. In tempo di Covid la mensa si sposta all’aperto per un inedito déjeuner sur l’herbe. Alle elementari don Primo Mazzolari e Bianca Maria Visconti del Cremona 4, il tempo pieno e il servizio mensa è iniziato con una settimana di anticipo, rispetto alle altre scuole della città. Dopotutto nel comprensivo, diretto da Barbara Azzali, la prima campanella era suonata il 7 settembre.

«Il Comune e la Camst hanno programmato l’avvio del servizio mensa per il prossimo 28 settembre, ma con la possibilità, in caso di bisogno, di attivare una sorta di servizio di mensa al sacco, sempre tramite Camst — afferma la dirigente —. In accordo con le mie insegnanti abbiamo deciso di approfittare della cosa e anticipare di una settimana l’avvio del tempo pieno». Tutto questo si è risolto in un tempo mensa molto speciale che ha trasformato i due parchi delle due scuole primarie in uno spazio dove giocare, mangiare adeguatamente distanziati, su teli colorati, nel segno del piacere — in sicurezza — di stare all’aria aperta. Se poi si aggiunge che questo in tempo di Covid è un motivo di tutela per la salute della comunità si può dire d’aver fatto «Bingoooo!». I bambini hanno apprezzato l’iniziativa, si sono divertiti, hanno giocato e, forse, digerito con maggiore disponibilità il fatto di aver iniziato il tempo pieno prima degli altri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO