Il presidente Fontana incontra 'primo paziente' Covid a Lodi

LODI (24 settembre 2020) - Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha incontrato questa mattina a Lodi Mattia Maestri, il 38enne di Codogno considerato il 'primo paziente covid'. "Ho voluto incontrare Mattia – ha detto il governatore – perché grazie a lui è stato possibile scoprire l’esistenza di questo virus e lanciare quindi l’allarme non solo in Italia, ma anche in Europa e in tutto il mondo. Grazie a lui, dunque, e al coraggio dei medici di Codogno (Lodi) che hanno scelto di andare oltre ai protocolli, è iniziata questa lunga e dura battaglia. Altri studi hanno poi confermato che il Coronavirus stava già girando nella nostra regione sicuramente dall’inizio di gennaio e probabilmente anche prima”.

Il presidente della Regione è oggi a Lodi per la prima tappa del 'Piano Lombardia', l’iniziativa della Giunta che lo porterà in tutte le province per presentare una serie di interventi a tutto campo mirati a garantire la ripresa economico-produttiva del nostro territorio. La Regione Lombardia ha infatti stanziato 3,5 miliardi di euro (per realizzare opere dal valore complessivo di 5,5 miliardi) con interventi previsti dal 2020 al 2023 in tutti i settori di competenza regionale.

Come sede della prima tappa è stato scelto Lodi proprio come territorio simbolo dell'inizio della pandemia. Durante la giornata, il presidente incontrerà nella sede della Provincia sindaci del territorio, esponenti degli Enti locali e delle organizzazioni di categoria economiche, accompagnato dall'assessore regionale al Territorio, Urbanistica e Protezione civile (coordinatore del tavolo territoriale della provincia di Lodi).

L’appuntamento successivo è al Parco tecnologico Padano dove sarà ricevuto dai responsabili della struttura e dai ricercatori. Il momento aperto ai giornalisti sarà la conferenza stampa convocata all'Ospedale Maggiore di Lodi. Nel pomeriggio il governatore si recherà in visita alla Fondazione Danelli e all'azienda Zucchetti.

Durante la visita istituzionale a Lodi per la presentazione del 'Piano Lombardia', il presidente della Regione Attilio Fontana ha incontrato anche le due dottoresse che lo scorso 21 febbraio rilevarono il primo caso italiano di Covid all’ospedale di Codogno, Laura Ricevuti, medico di medicina generale, e la cremonese Annalisa Malara (anestesista e rianimatrice). «Ancora una volta - ha detto il governatore - ho ringraziato le due dottoresse. Un ringraziamento che simbolicamente va a tutti i medici, infermieri e personale sanitario che, con assoluta professionalità e grandissimo impegno, in ogni provincia della Lombardia sono state in prima linea per fronteggiare la pandemia».

